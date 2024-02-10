19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية الإيراني: الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن انتهاك لسيادته ووحدة أراضيه وتعزز خطر تفاقم الأزمة في المنطقة
Lebanon 24
10-02-2024
|
04:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: الهجمات الأميركية ناجمة عن سياسة واشنطن الفاشلة لتسوية الأمور عبر استخدام القوة (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الهجمات الأميركية ناجمة عن سياسة واشنطن الفاشلة لتسوية الأمور عبر استخدام القوة (الجزيرة)
10/02/2024 13:52:02
10/02/2024 13:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية تمثل مغامرة أخرى وخطأ استراتيجيا وستزيد التوتر في المنطقة
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية تمثل مغامرة أخرى وخطأ استراتيجيا وستزيد التوتر في المنطقة
10/02/2024 13:52:02
10/02/2024 13:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: من المحتمل نشوء أوضاع خارج السيطرة في المنطقة إذا استمرت الهجمات على غزة
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: من المحتمل نشوء أوضاع خارج السيطرة في المنطقة إذا استمرت الهجمات على غزة
10/02/2024 13:52:02
10/02/2024 13:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات الأميركية والبريطانية على اليمن
Lebanon 24
الخارجية الروسية: ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات الأميركية والبريطانية على اليمن
10/02/2024 13:52:02
10/02/2024 13:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن "ضربة النبطية" أمس.. ما كُشف عن قيادي في "الحزب" مهم!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن "ضربة النبطية" أمس.. ما كُشف عن قيادي في "الحزب" مهم!
14:05 | 2024-02-09
09/02/2024 02:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟
15:33 | 2024-02-09
09/02/2024 03:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ بلدة جدرا.. غارة تستهدف سيارة وسقوط شهداء!
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ بلدة جدرا.. غارة تستهدف سيارة وسقوط شهداء!
06:09 | 2024-02-10
10/02/2024 06:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز صور.. قتلى وجرحى وهذا ما جرى!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز صور.. قتلى وجرحى وهذا ما جرى!
13:08 | 2024-02-09
09/02/2024 01:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوّة مدربة" ستنتشر قرب لبنان.. من هي وما دورها؟
Lebanon 24
"قوّة مدربة" ستنتشر قرب لبنان.. من هي وما دورها؟
14:00 | 2024-02-09
09/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:21 | 2024-02-10
الطيران الاسرائيلي يشن غارة على المنطقة بين مروحين وأم التوت جنوبي لبنان (قدس الإخبارية)
06:04 | 2024-02-10
مصادر أمنية لـ"لبنان24": تضرر عدد من السيارات والدراجات النارية في منطقة جدرا - إقليم الخروب وترجيحات عن قصف طال المنطقة بواسطة طائرة مسيرة
06:00 | 2024-02-10
"لبنان24": معلومات عن سماع دوي انفجار في منطقة وادي الزينة - إقليم الخروب
05:51 | 2024-02-10
وزارة الخارجية السعودية: الإمعان في انتهاك القانون الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة
05:50 | 2024-02-10
الحلبي: كي لا نقع بما وقعنا فيه من خطأ إقرار سلسلة الرتب والرواتب هناك المزيد من الاجتماعات الأسبوع المقبل والاتجاه لعدم تخطّي سقف الحكومة
05:49 | 2024-02-10
الحلبي: الحكومة حريصة على تأمين العدالة إذا أرادت إعطاء زيادات وهذا الأمر يُدرس وأيّ خطأ في الحساب يمكن أن يؤدّي الى تغيير سعر الصرف
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
10/02/2024 13:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
10/02/2024 13:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
10/02/2024 13:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24