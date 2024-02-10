ميقاتي: هناك موضوع يثير لدي الحساسية المفرطة ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بادارة البلد والدويكا وما الى ذلك من كلام لا يمت الى الحقيقة بصلة

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