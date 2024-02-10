Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: هناك موضوع يثير لدي الحساسية المفرطة ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بادارة البلد والدويكا وما الى ذلك من كلام لا يمت الى الحقيقة بصلة

Lebanon 24
10-02-2024 | 04:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: الكلام عن الإستئثار بإدارة البلد والدويكا لا يمت للحقيقة بصلة
lebanon 24
10/02/2024 13:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا أرغب في أخد دور أحد أو الحلول مكان أحد وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب أن يوجه الى من يتسبب بهذا الفراغ لا على من يسعى لادارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ
lebanon 24
10/02/2024 13:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن التهجم الكبير في ما خص الضرائب والرسوم فيه الكثير من الشعبوية والتجني فليس هناك من زيادة ضرائب تذكر وإن تعديل الرسوم لا يشكل العبء الذي تحدث عنه بعض السادة النواب
lebanon 24
10/02/2024 13:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بالنسبة لتوحيد سعر الصرف فإن الإتجاه هو لتجنب التقلبات الكبيرة التي برزت خلال الفترات السابقة ولكن ليست هناك نية لتثبيت سعر الصرف الذي دفعنا أثماناً باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولار الأميركي
lebanon 24
10/02/2024 13:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:21 | 2024-02-10
06:04 | 2024-02-10
06:00 | 2024-02-10
05:51 | 2024-02-10
05:50 | 2024-02-10
05:49 | 2024-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24