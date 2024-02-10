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ميقاتي: لا أرغب في أخد دور أحد أو الحلول مكان أحد وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب أن يوجه الى من يتسبب بهذا الفراغ لا على من يسعى لادارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ

Lebanon 24
10-02-2024 | 04:12
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