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ميقاتي: إذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحاً ما أو تجاوزاً ما فلنلفت النظر الى ذلك على طاولة مجلس الوزراء بعيداً عن المنطق الطائفي البغيض

Lebanon 24
10-02-2024 | 04:13
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ميقاتي: إن مسؤوليّة رئيس مجلس الوزراء تَعني تَحمّل التَبعة والتبعة مُرتبطة بالسلطة فمن غير المنطق وغير المقبول القول بمسؤولية رئيس الحكومة وغض النظر عن الصلاحيات والسلطة التي منحه اياها الدستور
lebanon 24
10/02/2024 13:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: نهنئ اللبنانيين جميعاً والموارنة خصوصاً بمناسبة عيد مار مارون شفيع لبنان
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10/02/2024 13:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: لا سبيل لخلاص الوطن وإنقاذه إلا بتكاتف الجميع مع بعضهم البعض
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10/02/2024 13:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وصل الى الكويت في هذه الاثناء وفد الجمهورية اللبنانية المؤلف من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، لتقديم واجب العزاء بأمير الكويت الراحل المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .
lebanon 24
10/02/2024 13:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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