ميقاتي: إذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحاً ما أو تجاوزاً ما فلنلفت النظر الى ذلك على طاولة مجلس الوزراء بعيداً عن المنطق الطائفي البغيض

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