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الجيش الإسرائيلي: طائراتنا الحربية قصفت مبنى عسكريا في بنت جبيل ونقطة مراقبة في مركبا جنوبي لبنان

Lebanon 24
10-02-2024 | 05:34
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