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الحلبي: الحكومة حريصة على تأمين العدالة إذا أرادت إعطاء زيادات وهذا الأمر يُدرس وأيّ خطأ في الحساب يمكن أن يؤدّي الى تغيير سعر الصرف

Lebanon 24
10-02-2024 | 05:49
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ميقاتي: لا بد من الإشارة ان النجاح في تأمين استقرار سعر الصرف ابتداء من أيار 2023 اتى نتيجة للتحسن الجذري في إيرادات الخزينة من جراء تصحيح الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها، وعلى أثر ادارة مالية متحفّظة وهذا الأمر سمح بلجم التقلّبات الحادّة
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