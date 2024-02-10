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الحلبي: كي لا نقع بما وقعنا فيه من خطأ إقرار سلسلة الرتب والرواتب هناك المزيد من الاجتماعات الأسبوع المقبل والاتجاه لعدم تخطّي سقف الحكومة

Lebanon 24
10-02-2024 | 05:50
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