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مصادر أمنية لـ"لبنان24": تضرر عدد من السيارات والدراجات النارية في منطقة جدرا - إقليم الخروب وترجيحات عن قصف طال المنطقة بواسطة طائرة مسيرة

Lebanon 24
10-02-2024 | 06:04
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