4 مصادر أمنية لرويترز: شخصية فلسطينية مقربة من حماس تنجو من ضربة إسرائيلية على بعد نحو 60 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية تسفر عن مقتل 3 آخرين

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