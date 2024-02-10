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4 مصادر أمنية لرويترز: شخصية فلسطينية مقربة من حماس تنجو من ضربة إسرائيلية على بعد نحو 60 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية تسفر عن مقتل 3 آخرين

Lebanon 24
10-02-2024 | 07:46
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