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"لبنان 24": 3 غارات جوية نفذها الطيران الحربي المعادي على بلدة الناقورة ومحيط جبل بلاط قرب رامية ومروحين وعلى الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيتا الشعب
Lebanon 24
10-02-2024
|
09:21
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