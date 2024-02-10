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"لبنان 24": 3 غارات جوية نفذها الطيران الحربي المعادي على بلدة الناقورة ومحيط جبل بلاط قرب رامية ومروحين وعلى الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيتا الشعب

Lebanon 24
10-02-2024 | 09:21
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