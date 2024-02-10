Advertisement

أخبار عاجلة

معلومات "الجديد" عن أجواء لقاء بوحبيب -عبداللهيان: المخاوف من تدهور الامور لا تزال قائمة الا ان لبنان حث الجانب الايراني على دعم التطبيق الكامل للقرار 1701 وهو ما أيده عبد اللهيان

Lebanon 24
10-02-2024 | 09:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 يستوجب أولاً وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والإنسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها
lebanon 24
10/02/2024 18:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على الناقورة تستهدف منزلاً ومعلومات عن اصابات
lebanon 24
10/02/2024 18:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات أمنية لـ"لبنان 24": 4 أشخاص كانوا متواجدين عند نقطة الإستهداف في جدرا
lebanon 24
10/02/2024 18:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": معلومات عن سماع دوي انفجار في منطقة وادي الزينة - إقليم الخروب
lebanon 24
10/02/2024 18:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:21 | 2024-02-10
11:20 | 2024-02-10
11:15 | 2024-02-10
11:09 | 2024-02-10
11:04 | 2024-02-10
11:03 | 2024-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24