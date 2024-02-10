معلومات "الجديد" عن أجواء لقاء بوحبيب -عبداللهيان: المخاوف من تدهور الامور لا تزال قائمة الا ان لبنان حث الجانب الايراني على دعم التطبيق الكامل للقرار 1701 وهو ما أيده عبد اللهيان

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