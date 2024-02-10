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وزير خارجية إيران: إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في هذه الحرب بدون أميركا

Lebanon 24
10-02-2024 | 11:04
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