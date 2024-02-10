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الأونروا: القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الكابوس الإنساني بشكل كبير

Lebanon 24
10-02-2024 | 11:22
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