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مصادر عبرية: دوي انفجارات قوية في عدة مستوطنات شمال فلسطين المحتلَّة (شبكة قدس)

Lebanon 24
10-02-2024 | 11:37
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