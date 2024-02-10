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وصول شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف منزل في منطقة البركة في دير البلح بقطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
10-02-2024 | 11:43
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