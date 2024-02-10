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رئيس مجلس النواب العراقي: المجلس يدعو إلى إنهاء مهام القوات الأجنبية ويحيل للحكومة مقترح قانون بهذا الشأن

Lebanon 24
10-02-2024 | 12:00
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