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سكاي نيوز نقلا عن رويترز: الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الذي تقوده واشنطن تتصدى لهجوم بـ 6 مسيرات على حقل كونيكو النفطي في شرق سوريا

Lebanon 24
10-02-2024 | 13:36
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