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الأونروا: لم نستخدم المقر الرئيسي في غزة منذ أن تركناه ولا علم لنا بأي نشاط هناك

Lebanon 24
10-02-2024 | 13:51
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