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وزير خارجية إسرائيل: على المفوض العام للأونروا تقديم استقالته فورا على خلفية انخراط مقر الوكالة في أنشطة إرهابية لحركة حماس

Lebanon 24
10-02-2024 | 15:30
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