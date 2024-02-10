وزارة الدفاع في دولة الإمارات: مقتل 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال

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