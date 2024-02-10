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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: الجيش ينتظر منذ نحو أسبوعين الضوء الأخضر من المستوى السياسي لشن هجوم على رفح

Lebanon 24
10-02-2024 | 16:40
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