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طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق جنوب خان يونس(قناة فلسطين)

Lebanon 24
10-02-2024 | 23:22
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