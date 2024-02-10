Advertisement

أخبار عاجلة

قصف إسرائيلي مدفعي يستهدف مدخل مدرسة أبو عريبان التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات(قناة فلسطين)

Lebanon 24
10-02-2024 | 23:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قناص إسرائيلي استهدف مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في خان يونس (الجزيرة)
lebanon 24
11/02/2024 07:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف محيط مسجد الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (الميادين)
lebanon 24
11/02/2024 07:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: شهداء وجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة للنازحين بخان يونس
lebanon 24
11/02/2024 07:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مدرسة للنازحين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة
lebanon 24
11/02/2024 07:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:39 | 2024-02-11
00:27 | 2024-02-11
00:25 | 2024-02-11
00:24 | 2024-02-11
00:03 | 2024-02-11
00:02 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24