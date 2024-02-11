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نتنياهو: من يطالبنا بعدم الدخول إلى رفح يقول لنا في الواقع إنّنا يجب أن نخسر الحرب ونترك حماس هناك(سكاي نيوز)

Lebanon 24
11-02-2024 | 00:03
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