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نتنياهو: من يطالبنا بعدم الدخول إلى رفح يقول لنا في الواقع إنّنا يجب أن نخسر الحرب ونترك حماس هناك(سكاي نيوز)
Lebanon 24
11-02-2024
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