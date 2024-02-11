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هآرتس: الحكومة الإسرائيلية تستغل الحرب على غزة لإقامة حي يهودي جديد في قلب القدس الشرقية(الجزيرة)

Lebanon 24
11-02-2024 | 01:31
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