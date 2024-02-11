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جيش الاحتلال يعلن انتهاء عملية عسكرية في "بيت أمّر" قرب الخليل استمرت 12 ساعة(العربي)

Lebanon 24
11-02-2024 | 03:17
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