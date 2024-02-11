Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مصدر صاروخ أطلق من لبنان باتجاه مزارع شبعا(الجزيرة)

Lebanon 24
11-02-2024 | 03:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: صاروخان أطلقا من جنوب لبنان صباح اليوم سقطا في منطقة زرعيت بالجليل الغربي (الجزيرة)
lebanon 24
11/02/2024 11:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه المطلة والجيش يرد بالمدفعية على مصادر النيران
lebanon 24
11/02/2024 11:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا 8 صواريخ على الأقل أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الأعلى (الجزيرة)
lebanon 24
11/02/2024 11:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصد صواريخ و3 طائرات مسيّرة أطلقت من لبنان تجاه مناطق مختلفة في شمال إسرائيل وقمنا بقصف مصدر النيران في لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
11/02/2024 11:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:55 | 2024-02-11
03:17 | 2024-02-11
03:16 | 2024-02-11
03:11 | 2024-02-11
03:09 | 2024-02-11
02:58 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24