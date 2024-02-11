Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة تسنيم: 9 قتلى في إطلاق نار استهدف باكستانيين في جنوب شرقي إيران(العربية)

Lebanon 24
11-02-2024 | 03:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة مهر الإيرانية: مقتل المستشار العسكري الإيراني سعيد علي دادي في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف جنوبي دمشق فجر اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
11/02/2024 11:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة قتلى انفجاري كرمان إلى 103 وإصابة 180 (وكالة تسنيم الإيرانية)
lebanon 24
11/02/2024 11:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر الإيرانية: الانفجار الثاني في كرمان استهدف قوى أمنية (العربية)
lebanon 24
11/02/2024 11:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية (العربية)
lebanon 24
11/02/2024 11:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:44 | 2024-02-11
03:17 | 2024-02-11
03:16 | 2024-02-11
03:11 | 2024-02-11
03:09 | 2024-02-11
02:58 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24