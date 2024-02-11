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رئيس المنظمة البحرية الدولية: 60% من السفن المارة بقناة السويس تحولت إلى جنوب أفريقيا (العربية)

Lebanon 24
11-02-2024 | 06:32
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