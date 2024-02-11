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حماس: القصف الإسرائيلي على غزة أدى إلى مقتل 2 من الأسرى وأصاب 8 آخرين بجروح خطيرة خلال الأيام الأربعة الماضية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
11-02-2024 | 06:38
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