Advertisement

أخبار عاجلة

قوات خاصة إسرائيلية تعتقل أسيرين محررين من مدينة قلقيلية (الجزيرة)

Lebanon 24
11-02-2024 | 07:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية بالضفة الغربية
lebanon 24
11/02/2024 16:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: وثقنا هجمات إسرائيلية عدة نتج عنها تعطيل العودة الجزئية لعمل المستشفيات خاصة في مدينة غزة وشمالها (الجزيرة)
lebanon 24
11/02/2024 16:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات إسرائيلية خاصة تتحصن داخل منزل في حي الهدف بمخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة(الجزيرة)
lebanon 24
11/02/2024 16:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات إسرائيلية خاصة تقتحم حي الهدف غربي مخيم جنين بالضفة الغربية(الجزيرة)
lebanon 24
11/02/2024 16:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:50 | 2024-02-11
09:18 | 2024-02-11
09:13 | 2024-02-11
09:11 | 2024-02-11
09:04 | 2024-02-11
09:03 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24