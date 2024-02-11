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حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع العباد وحققنا إصابة مباشرة

Lebanon 24
11-02-2024 | 08:57
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"حزب الله": استهدفنا ‌‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحققنا فيها إصابات مباشرة ‏
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