المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة: لم يستشر رئيس مجلس شورى الدولة بشأن تعيين رئيس للاركان وكل ما يقال خلاف ذلك تحليلات وتلفيقات معروفة الاتجاهات

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