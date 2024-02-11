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نتنياهو في ختام تقييم أمني: نريد نزع السلاح في قطاع غزة وهذا يقتضي أن تبقى السيطرة الأمنية في إيدينا (الجزيرة)

Lebanon 24
11-02-2024 | 10:45
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