مكتب ميقاتي: الحملات الاعلامية هدفها العراضات الاعلامية والبعض يفتش عن حيثية مستقلة او ينصّب نفسه وصيّا وقيّما على عمل الوزراء حقوق الطائفة التي ينتمي اليها

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