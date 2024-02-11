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مكتب ميقاتي: الحكومة تقوم بتسيير امور الدولة والعباد فيما سواها يمتنع عن القيام بواجبه في انتخاب رئيس جديد لاعادة الانتطام الكامل لعمل المؤسسات الدستورية انتخبوا رئيسا ليرتاح لبنان

Lebanon 24
11-02-2024 | 10:46
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