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واشنطن بوست: الإحباط المتزايد لدى مساعدي بايدن دفعهم لحثه على تصعيد انتقاداته العلنية لنتنياهو بشأن حرب غزة (الشرق)

Lebanon 24
11-02-2024 | 10:53
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