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مدير الصحة العالمية: إخلاء رفح سيكون له عواقب شديدة الخطورة على 1.4 مليون إنسان ليس لهم أي ملجأ آخر

Lebanon 24
11-02-2024 | 12:37
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