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تشكيل 3 لجان بين بغداد وواشنطن لاتمام انسحاب التحالف الدولي من العراق (الحدث)

Lebanon 24
11-02-2024 | 13:21
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