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مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لصالح المضي في فتح نقاشات وتعديلات على حزمة المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان

Lebanon 24
11-02-2024 | 14:29
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