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المسؤول الإعلامي لحماس: حماس تصر على وقف إطلاق النار الدائم أولا وبعدها التفاوض

Lebanon 24
11-02-2024 | 16:13
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