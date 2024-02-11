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"إن بي سي" عن مسؤول أميركي: التقدّم الكبير في صفقة إطلاق سراح الرهائن في غزة يمكن أن يحدث هذا الأسبوع

Lebanon 24
11-02-2024 | 17:22
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