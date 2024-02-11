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ساندرز: نتنياهو يقول إن بلاده ستشن عملية عسكرية برفح مما يعني أنه سيجبر 1.4 مليون شخص على النزوح مرة أخرى

Lebanon 24
11-02-2024 | 18:23
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