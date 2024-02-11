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نزوح مئات المواطنين إلى المستشفى الكويتي هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف على رفح

Lebanon 24
11-02-2024 | 19:07
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