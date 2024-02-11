الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة في معارك جنوبي قطاع غزة ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 566 (الجزيرة)

Lebanon 24