13
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة في معارك جنوبي قطاع غزة ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 566 (الجزيرة)
Lebanon 24
11-02-2024
|
23:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة خلال معارك في وسط وجنوب قطاع غزة ليرتفع العدد المعلن من الجرحى إلى 2665 (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة خلال معارك في وسط وجنوب قطاع غزة ليرتفع العدد المعلن من الجرحى إلى 2665 (الجزيرة)
12/02/2024 07:31:12
12/02/2024 07:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين خلال المعارك في قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين خلال المعارك في قطاع غزة (الجزيرة)
12/02/2024 07:31:12
12/02/2024 07:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من قواته وإصابة آخرين في معارك بقطاع غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من قواته وإصابة آخرين في معارك بقطاع غزة (سكاي نيوز)
12/02/2024 07:31:12
12/02/2024 07:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين إضافيين في معارك غزة ليصل العدد اليوم الاثنين إلى 7 (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين إضافيين في معارك غزة ليصل العدد اليوم الاثنين إلى 7 (سكاي نيوز)
12/02/2024 07:31:12
12/02/2024 07:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار الغزيرة عائدة... برق ورعد ورياح ناشطة والثلوج ستتدنّى إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار الغزيرة عائدة... برق ورعد ورياح ناشطة والثلوج ستتدنّى إلى هذا الإرتفاع
07:50 | 2024-02-11
11/02/2024 07:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف صاحب صيدليّات شهيرة... ما الذي فعله؟
Lebanon 24
توقيف صاحب صيدليّات شهيرة... ما الذي فعله؟
07:39 | 2024-02-11
11/02/2024 07:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة صفاء سلطان
Lebanon 24
الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة صفاء سلطان
01:00 | 2024-02-11
11/02/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحادث أليم... وفاة أحد مؤسسي أكبر المصارف مع زوجته وابنه
Lebanon 24
بحادث أليم... وفاة أحد مؤسسي أكبر المصارف مع زوجته وابنه
08:45 | 2024-02-11
11/02/2024 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سبائك ذهبية" بحوزة "حزب الله".. تقرير يكشف مكانها!
Lebanon 24
"سبائك ذهبية" بحوزة "حزب الله".. تقرير يكشف مكانها!
04:52 | 2024-02-11
11/02/2024 04:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:20 | 2024-02-12
حماس: ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن إلى التحرّك العاجل لوقف العدوان
00:15 | 2024-02-12
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 143 محتجزاً لا يزالون في قطاع غزة
23:55 | 2024-02-11
8 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية (التحكم المروري)
23:45 | 2024-02-11
"حماس": الجيش الإسرائيلي يضرب عرض الحائط قرار محكمة العدل التي أقرّت تدابير عاجلة تتضمن وقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة (الميادين)
23:39 | 2024-02-11
حماس: الهجوم الإسرائيلي على رفح يعد استمرارا لحرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين
19:36 | 2024-02-11
الاحتلال يقصف مسجد الهدى في مخيم يبنا في رفح جنوب قطاع غزة
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
12/02/2024 07:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
12/02/2024 07:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
12/02/2024 07:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24