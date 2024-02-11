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حماس: الهجوم الإسرائيلي على رفح يعد استمرارا لحرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين

Lebanon 24
11-02-2024 | 23:39
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