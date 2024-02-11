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"حماس": الجيش الإسرائيلي يضرب عرض الحائط قرار محكمة العدل التي أقرّت تدابير عاجلة تتضمن وقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة (الميادين)

Lebanon 24
11-02-2024 | 23:45
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