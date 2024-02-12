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إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤول في إدارة بايدن: المفاوضون الذين يعملون على إطلاق سراح المحتجزين في غزة أحرزوا تقدما حقيقيا خلال الأسابيع الماضية
Lebanon 24
12-02-2024
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