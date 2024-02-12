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وكالة الأنباء الفرنسية: وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يدخل إلى قسم "العناية المركزة"

Lebanon 24
12-02-2024 | 01:14
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