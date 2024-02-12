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مصر أبلغت إسرائيل أن مناقشة تغيير وضع محور فيلادلفيا مرفوضة نهائياً (العربية)

Lebanon 24
12-02-2024 | 02:32
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